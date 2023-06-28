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Астрахань
Профиль пользователя Rys30

фото пользователя Rys30

О себе

Я обычный парень который знает чего хочет, добрый верный и заботливый

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Астрахань → прогуляться, перекусить
По общатся если всё сложится встретится я сам из Астрахани

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое
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