Астрахань
Профиль пользователя Olga263sa
О себе
Нравиться танцевать, по профессии -кондитер, ищу подругу для общения и прогулок
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
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