Астрахань
Профиль пользователя Niksa

фото пользователя Niksa

О себе

Люблю слушать музыку.
Читать новеллы,манги.
Смотреть Ютуб,твич,аниме.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Астрахань → пообщаться

Обсудить новеллы,манхвы,аниме и любимые фандомы.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lusi
Ростов-на-Дону → Другое

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