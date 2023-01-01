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Астрахань
Профиль пользователя holo

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О себе

Тупой юмор, среднестатистический человек, люблю всё то, что прикольное и не люблю остальное)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь
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