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Астрахань
Астрахань
Профиль пользователя holo
О себе
Тупой юмор, среднестатистический человек, люблю всё то, что прикольное и не люблю остальное)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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