Астрахань

Профиль пользователя holo

О себе Тупой юмор, среднестатистический человек, люблю всё то, что прикольное и не люблю остальное)

Был в сети на прошлой неделе

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