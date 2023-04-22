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Астрахань
Профиль пользователя Greatness

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О себе

Буквоед и слушатель. Веган-сыроед.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → пообщаться

Кто предпочитает интеллект больше доброты?

маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Anastasiya86
маленькое фото пользователя Serzol64
маленькое фото пользователя ONRI
Откликнулись 4 участника

Астрахань → пообщаться

Искусство и путушествия

Астрахань → пообщаться

Гики, заходите!

Астрахань → пообщаться

Кто желает участвовать в создании киберспортивной команды?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Nastasia9009

Москва → пообщаться

Что делать дальше?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Pobeda

Москва → пообщаться

Расширение кругозора )

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Olya45

Барнаул → пообщаться

Пообщаться на разные интересные темы и расширить круг общения

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Natalie1706

Тамбов → пообщаться

Ищу искренних душевных людей без масок 🙂

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Natali_travel

Москва → пообщаться

какой путь проходите на пути к поставленной цели,с какими трудностями прожили

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Fgh785

Братск → пообщаться

Найти друзей, общительна, могу поговорить на любые темы.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lena096

Сочи → пообщаться

Найдем общую тему для разговора?)

Откликнулось 5 участников

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Пообщаться о литературе, искусстве, психологии.

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Пообщаться онлайн по общим интересам (иностранные языки, кино, музыку)

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