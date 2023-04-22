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Астрахань
Астрахань
Профиль пользователя Greatness
О себе
Буквоед и слушатель. Веган-сыроед.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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