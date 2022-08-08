Астрахань
Профиль пользователя Ed12

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О себе

Помогу с выбором тарифа мтс
Занимаюсь спортом, потому что нет ничего лучше железа и xbox

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🏢 Работа

События пользователя

Астрахань → пообщаться

Поиграть в Xbox или кроссплатформу. Любые игры по gamepass

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.