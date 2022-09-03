Люблю петь караоке - мечта: стать поп дивой нулевых 😆 Спортсменка, но латентная - очень хочу пойти на фитнес, но то то, то другое… Есть дочь, 4 годика, прелестное создание, созданное побеждать в любых спорах 🥲 Учусь на социального педагога/психолога (не спрашивайте, что это за зверь, у меня половина одногруппников до сих пор не понимают). Обожаю психологию, поскольку вижу и ощущаю ее результаты в своей жизни. Провожу тренинги from time to time. И да, кстати, английский у меня на разговорном уровне (хотя этот навык и теряет свою актуальность, но все же), даю частные уроки. Также работаю удаленно бизнес-ассистентом: пытаюсь разрулить то, что не может мой босс 💪🏻 Как мне найти время на встречу? - спросите вы. Сама не знаю, - отвечу я, - придется отрыть где-то маховик времени 🪄

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

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