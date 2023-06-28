Астрахань
Профиль пользователя 05.vot

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О себе

Занимаюсь спортом. Вечерами гуляю слушаю музыку

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Астрахань → прогуляться, перекусить

Поболтаем? Попьем кофейку?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Alaii
Пермь → Другое

ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Общаться онлайн и живое общение.

маленькое фото пользователя DFN4
Санкт-Петербург → Другое

Чтобы не скучать.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.