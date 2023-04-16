Мой первый опыт использования подобных приложений, не знаю что и писать) Считаю важным знать, что очень люблю животных, занимаюсь волонтёрской деятельностью, и никого ближе чем моя кошечка нет. Раньше занималась танцами, очень люблю это занятие, но не могу продолжить из-за травмы. Слушаю разную музыку, но в основном рок, металл, фолк, можно найти и вокалоиды, некоторую попсу, кпоп. По большей части я очень спокойный человек, хотелось бы найти так же спокойного, устойчивого человека.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

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