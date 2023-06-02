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Астана
Астана
Профиль пользователя Rufina
О себе
Меломан, слушаю много чего от хитов 2000 до агрессивного фонка. Обожаю Игру пристолов и мир Гарри Поттера. Люблю фильмы,аниме,сериалы,дорамы, я тот еще ГИК)) Нравится изучать психологию.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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