О себе

Меломан, слушаю много чего от хитов 2000 до агрессивного фонка. Обожаю Игру пристолов и мир Гарри Поттера. Люблю фильмы,аниме,сериалы,дорамы, я тот еще ГИК)) Нравится изучать психологию.