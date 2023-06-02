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Астана
Профиль пользователя Rufina

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О себе

Меломан, слушаю много чего от хитов 2000 до агрессивного фонка. Обожаю Игру пристолов и мир Гарри Поттера. Люблю фильмы,аниме,сериалы,дорамы, я тот еще ГИК)) Нравится изучать психологию.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Астана → пообщаться

Ищу Гиков по ИП и ГП и тд

маленькое фото пользователя horsun
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 56 участников

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