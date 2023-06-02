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Астана
Профиль пользователя Maks3361

фото пользователя Maks3361

О себе

Много путешествовал автостопом, люблю прогулки, красивые места, природу

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Астана → прогуляться, перекусить

Погулять , сходить в кальян, клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

Переезд в другой город

Откликнулось 6 участников

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