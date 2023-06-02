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Астана
Астана
Профиль пользователя Maks3361
О себе
Много путешествовал автостопом, люблю прогулки, красивые места, природу
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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