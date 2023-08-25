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Астана
Профиль пользователя Damira

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О себе

Я люблю поболтать на всякие жизненные темы, постараюсь помочь решить любую проблему. Характер дружелюбный но вспыльчивый

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Участие в других событиях

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