Арзамас
Профиль пользователя Donki

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О себе

Типичный представитель молодёжи
Люблю фильмы с Райаном Гослингом, и жду барби в кино 😎

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

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