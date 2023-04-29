Всем привет и хорошего настроения🤗 Зарегистрировалась на сайте, чтобы найти душевных друзей🌼 Мне 22 года и я только-только переехала)Сама родом с города Костромы, далее училась в университете и жила 4 года в Санкт-Петербурге, а последний год проживала в Калининграде,теперь планирую изучать Дальний Восток 😄🔥 Мой муж военный и его отправили на новое место службы в Приморский край)) Сейчас мы остановились в городе Артём, но буду часто ездить во Владивосток☺ Со всеми моими близкими и родными теперь разный часовой пояс (разница в 7 часов по времени), а я человек ну очень любящий поболтать, погулять, поделиться впечатлениями, поэтому решила, что на новом месте нужно найти новых друзей, хоть я уже и подзабыла как это делается 😄☀ О себе рассказывать можно много и долго, поэтому предпочту знакомиться полноценно уже при личном общении💛

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Артем.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.