Арсеньев
Профиль пользователя usignolo

фото пользователя usignolo

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Арсеньев → пообщаться

хотелось бы пообщаться, а то слишком скучно 😕

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

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