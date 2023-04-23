Обожаю путешествовать , узнавать новое , сидеть на месте -это не про меня)Реалистка, люблю пообщаться на жизненные темы , порассуждать о психологии взаимоотношений, самоанализ)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Москва → Другое Пообщаюсь на любую вашу тему, поддержу, если будет нужно

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Ищешь друзей и компанию в городе Армавир?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Армавир.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.