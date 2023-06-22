Армавир
Профиль пользователя All.F

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О себе

Рисую с детства, играю на гитаре, в общем творческий человек.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Армавир → пообщаться

Пообщаться, найти друзей, возможно погулять.

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