Архангельск
Профиль пользователя Vitale
О себе
Спорт, встречи, общение, хобби.
Движение - жизнь, общение - опыт.
Профиль обновлён 29 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор
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