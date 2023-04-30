Архангельск

Профиль пользователя Tika

О себе Либерал, люблю обсуждать политику и историю России. Хожу в зал и увлекаюсь урбанистикой

Был в сети на прошлой неделе

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