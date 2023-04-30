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Архангельск
Архангельск
Профиль пользователя Tika
О себе
Либерал, люблю обсуждать политику и историю России. Хожу в зал и увлекаюсь урбанистикой
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
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