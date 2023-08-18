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Архангельск
Архангельск
Профиль пользователя Mar4ello
О себе
Люблю слушать довольно тяжёлую музыку особенно под хорошее настроение! А так обожаю все что связанно с хоккеем, часами могу общаться на эту тему!
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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