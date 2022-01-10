Архангельск
Профиль пользователя lara1980
О себе
Люблю растения и животных. Выращиваю комнатные цветы. Люблю собак и кошек. Дома есть кошка и красноухая черепаха, улитки.
Люблю книги. Больше слушаю в аудио формате. Нравится мистика, ужасы, немного детективы, больше классика детектива. Люблю печь. Занимаюсь вязанием , шью одежду. Люблю ходьбу и езду на велосипеде. Воспитываю дочь. Нахожусь в отношениях.
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Архангельск
Ищешь друзей и компанию в городе Архангельск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Архангельск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.