Люблю растения и животных. Выращиваю комнатные цветы. Люблю собак и кошек. Дома есть кошка и красноухая черепаха, улитки. Люблю книги. Больше слушаю в аудио формате. Нравится мистика, ужасы, немного детективы, больше классика детектива. Люблю печь. Занимаюсь вязанием , шью одежду. Люблю ходьбу и езду на велосипеде. Воспитываю дочь. Нахожусь в отношениях.

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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