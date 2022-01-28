Архангельск
Профиль пользователя Juli99
О себе
Люблю гулять на свежем воздухе , разговаривать совершенно на любые темы . Люблю простых и открытых людей . По музыке я меломан , что нравится , то и слушаю от тяжёлого рока до классики 😄обожаю ужастики и детективы , по специальности юрист , но в душе актриса 😁
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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