Люблю гулять на свежем воздухе , разговаривать совершенно на любые темы . Люблю простых и открытых людей . По музыке я меломан , что нравится , то и слушаю от тяжёлого рока до классики 😄обожаю ужастики и детективы , по специальности юрист , но в душе актриса 😁

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🇬🇧 Изучение нового 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

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