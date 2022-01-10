Архангельск
Профиль пользователя Banalnosorry
О себе
Каждый день выполняю 1/4 марафона 10км пешочком
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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