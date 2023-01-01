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Архангельск
Архангельск
Профиль пользователя AlenaZ
О себе
Люблю читать, в основном фэнтези и в последние годы подсела на китайские новеллы. Манга, маньхуа, манхва - всё мне. Люблю писать, так же в основном фэнтези. Люблю играть в различные РПГ. Dragon age в моём сердечке навсегда. Сейчас играю в геншин и стар рейл.
Была в сети на прошлой неделе
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