О себе

Люблю читать, в основном фэнтези и в последние годы подсела на китайские новеллы. Манга, маньхуа, манхва - всё мне. Люблю писать, так же в основном фэнтези. Люблю играть в различные РПГ. Dragon age в моём сердечке навсегда. Сейчас играю в геншин и стар рейл.