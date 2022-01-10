Архангельск
Профиль пользователя Alena_Ryu
О себе
Люблю слушать музыку (от поп музыки до рока, в зависимости от настроения)
Занимаюсь спортом (тренажёрный зал, планирую также пойти на курс растяжки)
Учусь вождению, есть щенок-корги
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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