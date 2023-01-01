Апатиты
Профиль пользователя nyn00
О себе
Меня зовут Вера,я веселая пупся,гав гав гав
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн
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