Апатиты
Профиль пользователя Db9BOJIEHOK
О себе
Слушаю рок, панк, альтернативу. Занимаюсь фотографией, видеомонтажом и немножко графикой. Так же люблю рыбалку, куда же без нее)
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
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