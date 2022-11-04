Работаю в Федерации бокса России 3 месяца назад переехала из родного Петербурга, а выходные вообще не с кем проводить Обожаю техно музыку, в Москве ни разу нигде не была

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 💩 Странный юмор

Москва → прогуляться, перекусить Кто на ВК фесте будет?

Сочи → Другое съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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