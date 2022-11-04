Анталья
Профиль пользователя Nageisha
О себе
Работаю в Федерации бокса России
3 месяца назад переехала из родного Петербурга, а выходные вообще не с кем проводить
Обожаю техно музыку, в Москве ни разу нигде не была
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Пройтись по центру, покушать
Прогулка отдых
Развлечемся?)
Иду на ВК Фест
съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄
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