Анталья
Профиль пользователя Nageisha

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О себе

Работаю в Федерации бокса России

3 месяца назад переехала из родного Петербурга, а выходные вообще не с кем проводить

Обожаю техно музыку, в Москве ни разу нигде не была

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

7го августа из Сочи в Анталью

Москва → прогуляться, перекусить

Кто на ВК фесте будет?

Сочи → прогуляться, перекусить

По коктейли на набережной?)

Москва → прогуляться, перекусить

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Maxim22
Москва → Другое

Пройтись по центру, покушать

маленькое фото пользователя Lion13
Москва → Другое

Прогулка отдых

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

Развлечемся?)

маленькое фото пользователя Liza1040
Москва → Другое

Иду на ВК Фест

маленькое фото пользователя k.evaaaaa
Сочи → Другое

съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄

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