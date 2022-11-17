Ангарск
Профиль пользователя Lubo

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О себе

Могу поговорить о любых темах :)

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Ангарск → активный отдых

Можно встретиться или же пообщяться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое

Может искренне улыбнёмся друг другу?:)

маленькое фото пользователя Svetochka99
Краснодар → Другое

Ищу подругу или несколько 😄

маленькое фото пользователя Uluana
Астрахань → Другое

Ищу подругу, а то мне скучно.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ангарск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.