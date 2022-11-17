Ангарск
Профиль пользователя Lubo
О себе
Могу поговорить о любых темах :)
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
Краснодар → Другое
Ищу подругу или несколько 😄
Астрахань → Другое
Ищу подругу, а то мне скучно.
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