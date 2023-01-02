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Ангарск
Профиль пользователя Gelber

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О себе

Люблю посидеть за компом не только играя в игры на подобии Overwatch, но и порисовать на графическом планшете.
Музыку слушаю любую, спасибо Яндекс.Музыке за ежедневную подборку.
Нравится аниме и вся азиатская культура от архитектуры, до мифологии
Не очень люблю фильмы и сериалы, но могу посмотреть, если произведение хорошее. Больше нравятся мультфильмы)
Занимаюсь спортом катаясь на велотренажёре.
Люблю пасмурную погоду, когда я дома в тепле)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
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