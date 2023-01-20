Ангарск
Профиль пользователя 55zyx
О себе
Ищу интеллигентного друга помощника от 31 до 40 лет с квартирой. Женатики, судимые, альфонсы, приспособленцы не беспокойтесь обо мне.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💃 Потанцевать 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность
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