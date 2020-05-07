Анапа
Профиль пользователя YuliannA31

фото пользователя YuliannA31

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить

Очень хочу найти новые знакомства, ищу друзей😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Alfasibeya
Анапа → Другое

Люблю вкуснейший раф и вообще я кофеман☕

маленькое фото пользователя jlgfmhldf
Анапа → Другое

Сыграть в настолки

маленькое фото пользователя Darishka
Анапа → Другое

Можно прогуляться и попить кофе)

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Другие пользователи из города Анапа

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Анапа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.