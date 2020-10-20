Анапа
Профиль пользователя Youana

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О себе

Обожаю общаться в телеге кружочками, люблю играть в клуб романткии))
По уровню шуток поймем совместимость)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → пообщаться

Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Участие в других событиях

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Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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буду рада завести новые знакомства

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