Анапа
Профиль пользователя Youana
О себе
Обожаю общаться в телеге кружочками, люблю играть в клуб романткии))
По уровню шуток поймем совместимость)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Краснодар → Другое
Подружку🤪💋
Москва → Другое
Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.
Брянск → Другое
Хочу просто пообщаться,возможно найти подругу в своем городе)
Оренбург → Другое
буду рада завести новые знакомства
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