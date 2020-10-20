Обожаю общаться в телеге кружочками, люблю играть в клуб романткии)) По уровню шуток поймем совместимость)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Казань → пообщаться Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Брянск → Другое Хочу просто пообщаться,возможно найти подругу в своем городе)

Москва → Другое Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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