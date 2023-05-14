Приехала в Анапу до 13 августа ,ищу с кем можно весело провести время,погулять,потусить

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Анапа.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.