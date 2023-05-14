Анапа
Профиль пользователя ushlavsebya
О себе
Люблю фотографировать себя в разных образах, занимаюсь косплеем, так же играю в геншин. Хожу в спортзал, очень люблю прогулки, но сейчас сижу дома из-за травмы на ноге.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа
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