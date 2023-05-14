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Анапа
Анапа
Профиль пользователя Tanya_lox
О себе
о себе: просто танюха, ищу для общения девочек и мальчиков🦦
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги
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