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Анапа
Нравится активный отдых, природа, кататься на велосипеде, ходить к морю.
Анапа
Профиль пользователя OlesyaCh
О себе
Нравится активный отдых, природа, кататься на велосипеде, ходить к морю.
Нравится кино, прогулки.
Нравится психология, танцы, слушать музыку.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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