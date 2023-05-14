Анапа
Профиль пользователя Nikolas1801

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О себе

Обожаю музыку. Рэп русский
Люблю фильмы. Люблю подтягиваться на турнике.Н

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Анапа → пообщаться

Хочу встретить новых друзей. Общение онлайн.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YuliannA31
Анапа → Другое

Очень хочу найти новые знакомства, ищу друзей😉

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