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Анапа
Профиль пользователя kwn81

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О себе

Люблю жизнь!Нравится спорт,есть время,шью,пеку вкусненькое,нравятся прогулки,да мне много что нравится)))

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
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