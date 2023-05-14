Анапа
Профиль пользователя Juliette_Uly
О себе
Мне нравится танцевать (особенно вечерами - душевную отсебятину), заниматься йогой, гулять на самые разные расстояния (недавно бесцельно прошла 10 км; правда, натерла ножки и обратно пришлось добираться на автобусе). С огромным удовольствием слушаю Тэйлор Свифт, Дуа Липу, Майли Сайрус; обожаю французские мюзиклы, учусь в медицинском на 2 курсе.
Выслушаю всё, что накипело, накопилось, всё, чем хочется поделиться.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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