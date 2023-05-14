- Работаю в IT фронтенд-разработчиком - У меня есть две кошки (одна лысая, другая пушистая) - Играю в несложные настольные игры каждую неделю - Прохожу психотерапепию - Замужем - Иногда играю в компьютерные игры: sim city, cities skylines, mini metro

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Анапа?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Анапа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.