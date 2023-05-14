Анапа
Профиль пользователя Ildar1
О себе
Живу у двух морей, переехал с Урала, работаю в сфере пожарной безопасности, свободное время уделяю рыбалке, походам и просто прогулкам по живописным местам. Увлекаюсь юмором, но пока безуспешно.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Было бы здорово поболтать ☺️
Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Просто общение) Пикабутянам здравия
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
Скоротать время в интерсном диалоге
Общение на различные темы)
Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)
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