Живу у двух морей, переехал с Урала, работаю в сфере пожарной безопасности, свободное время уделяю рыбалке, походам и просто прогулкам по живописным местам. Увлекаюсь юмором, но пока безуспешно.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Краснодар → Другое Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

Архангельск → Другое Было бы здорово поболтать ☺️

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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