Анапа
Профиль пользователя Ildar1

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О себе

Живу у двух морей, переехал с Урала, работаю в сфере пожарной безопасности, свободное время уделяю рыбалке, походам и просто прогулкам по живописным местам. Увлекаюсь юмором, но пока безуспешно.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Бизнес

События пользователя

Анапа → пообщаться

Готов пообщаться обо всем

Анапа → пообщаться

Гадаю по мизинцу левой руки

Анапа → пообщаться

Скоротать время за приятной беседой.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя YuliaWaiss
Архангельск → Другое

Было бы здорово поболтать ☺️

маленькое фото пользователя Sunshine22
Краснодар → Другое

Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Сочи → Другое

Просто общение) Пикабутянам здравия

маленькое фото пользователя Rinasion
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

маленькое фото пользователя saeva
Краснодар → Другое

Скоротать время в интерсном диалоге

маленькое фото пользователя S_lara
Майкоп → Другое

Общение на различные темы)

маленькое фото пользователя Karmaniola
Краснодар → Другое

Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

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