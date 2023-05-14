Анапа
Профиль пользователя Gdeja

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фото #2 пользователя Gdeja

О себе

Обучен кроссфиту, бачате и яхтингу

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Кроссфит в парке. М. Отрадное

Москва → активный отдых

Го денсить. Бачата, кизомба

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

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Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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Прогуляться в «Лесная чайная»

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