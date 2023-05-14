Анапа
Профиль пользователя Gdeja
О себе
Обучен кроссфиту, бачате и яхтингу
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
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