О себе

А основном работаю, но в свободное время люблю много гулять, изучать новые места, общаться с интересными людьми. Постоянно учусь чему-нибудь новому, люблю умных людей с хорошим чувством юмора. Занимаюсь спортом, буду рада компании в спортзале )) катаюсь на велосипеде и горных лыжах.

Буду рада познакомиться с интересными и активными людьми для интересного досуга.