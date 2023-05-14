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Анапа
Профиль пользователя flashrent

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О себе

А основном работаю, но в свободное время люблю много гулять, изучать новые места, общаться с интересными людьми. Постоянно учусь чему-нибудь новому, люблю умных людей с хорошим чувством юмора. Занимаюсь спортом, буду рада компании в спортзале )) катаюсь на велосипеде и горных лыжах.
Буду рада познакомиться с интересными и активными людьми для интересного досуга.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия
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