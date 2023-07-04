Анапа
Профиль пользователя Fiend_masha

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О себе

Психолог с частной практикой, люблю лошадей, выставки художников, классическую английскую литературу, фолк-музыку, хочу научиться стрелять.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия
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