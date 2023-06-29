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Анапа
Анапа
Профиль пользователя DashaErmohina
О себе
Мой молодой человек - военный. Из Челябинска отправили в Анапу, ну а я как истинная ДеВуШкА СоЛдАтА поеду за ним. Ищу друзей 🤭
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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