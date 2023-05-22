Анапа
Профиль пользователя DariyaPolyarnaya
О себе
Люблю хорошую смысловую музыку,русский рок ,но и не против Валерия Меладзе и ещё всяких мемных треков)
Работаю барменом,так что если ты из общепита-мы поладим🍩
Люблю общаться на темы мистики ,религии и всего духовного,что уже будто глубокий старец узревший вечное,прикоснувшийся к божественному сто триллионов лет проживаю на ста триллиона таких же планет..ну если ты понял/а откуда нам есть о чем поболтать 😄
Гедонист,пацифист и пофигист,будем знакомы!)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Анапа
Ищешь друзей и компанию в городе Анапа?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Анапа.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.