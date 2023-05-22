Люблю хорошую смысловую музыку,русский рок ,но и не против Валерия Меладзе и ещё всяких мемных треков) Работаю барменом,так что если ты из общепита-мы поладим🍩 Люблю общаться на темы мистики ,религии и всего духовного,что уже будто глубокий старец узревший вечное,прикоснувшийся к божественному сто триллионов лет проживаю на ста триллиона таких же планет..ну если ты понял/а откуда нам есть о чем поболтать 😄 Гедонист,пацифист и пофигист,будем знакомы!)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

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