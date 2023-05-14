Анапа
Профиль пользователя Chaser38

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О себе

) увлекаюсь 3d моделированием, занимаюсь открытием гончарной мастерской. Обожаю произведения Терри Пратчетта. Люблю море, велопрогулки.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика
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