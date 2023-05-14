Анапа
Профиль пользователя Anhen
О себе
Я работаю в IT. С недавних пор занимаюсь большим теннисом (буду рада партнерам для сплит-тренировок). Слушаю музыку - всегда!
Немного смотрю кино и сериалы. Люблю ужасы. Читаю всякое - от спецлитры до одноразового чтива. Не гурман :)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу интересных собеседников:)
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
Люблю вкуснейший раф и вообще я кофеман☕
Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃
Скучно на работе/учёбе?Пообщаемся?)
Можно прогуляться и попить кофе)
Как поживаете?)
Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))
Кто за нетворкинг?!
Ищу подруг! Предлагаю общаться онлайн
Отдохнуть в пляжном баре после захода солнца
Хочется пообщаться и завести новых подруг)
Ищу общения онлайн, подругу, которой одиноко и скучно
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