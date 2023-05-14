Я работаю в IT. С недавних пор занимаюсь большим теннисом (буду рада партнерам для сплит-тренировок). Слушаю музыку - всегда! Немного смотрю кино и сериалы. Люблю ужасы. Читаю всякое - от спецлитры до одноразового чтива. Не гурман :)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб

Анапа → прогуляться, перекусить Встретиться в кафе и поиграть в настольные игры

Кропоткин → Другое Ищу общения онлайн, подругу, которой одиноко и скучно

Анапа → Другое Отдохнуть в пляжном баре после захода солнца

Омск → Другое Кто за нетворкинг?!

Анапа → Другое Можно прогуляться и попить кофе)

Ижевск → Другое Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃

Анапа → Другое Люблю вкуснейший раф и вообще я кофеман☕

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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