Анапа
Профиль пользователя Anhen

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фото #2 пользователя Anhen

О себе

Я работаю в IT. С недавних пор занимаюсь большим теннисом (буду рада партнерам для сплит-тренировок). Слушаю музыку - всегда!
Немного смотрю кино и сериалы. Люблю ужасы. Читаю всякое - от спецлитры до одноразового чтива. Не гурман :)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить

Встретиться в кафе и поиграть в настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя Sakunikki
Москва → Другое

Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое

Может искренне улыбнёмся друг другу?:)

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

маленькое фото пользователя Alfasibeya
Анапа → Другое

Люблю вкуснейший раф и вообще я кофеман☕

маленькое фото пользователя Eka35
Ижевск → Другое

Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃

маленькое фото пользователя DariyaPolyarnaya
Анапа → Другое

Скучно на работе/учёбе?Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя Darishka
Анапа → Другое

Можно прогуляться и попить кофе)

маленькое фото пользователя AnTony
Ростов-на-Дону → Другое

Как поживаете?)

маленькое фото пользователя Irinalur
Ярославль → Другое

Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))

маленькое фото пользователя Marina_M
Омск → Другое

Кто за нетворкинг?!

маленькое фото пользователя AnnaSerditova
Екатеринбург → Другое

Ищу подруг! Предлагаю общаться онлайн

маленькое фото пользователя Olga33
Анапа → Другое

Отдохнуть в пляжном баре после захода солнца

маленькое фото пользователя Veramorkov
Вологда → Другое

Хочется пообщаться и завести новых подруг)

маленькое фото пользователя Tanihka
Кропоткин → Другое

Ищу общения онлайн, подругу, которой одиноко и скучно

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