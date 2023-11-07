⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Амстердам

Амстердам
Профиль пользователя volvox

фото пользователя volvox

О себе

Живу в Нидерландах, но родился и вырос в Питере, в эмиграции бывает не хватает общения, поэтому иногда ищу с кем поговорить

Люблю северные страны и холодные места, бывал на Шпицбергене, в Исландии и Фарерских островах, в юности занимался туризмом, ходил в горные походы зимой и летом.

Музыки слушаю много разного, довольно много гиперпопа от лейбла PC Music, американских минималистов, пост панк, экспериментальную электронную и инструментальную музыку

Любимые фильмы: Вход в пустоту, Дитя человеческое, Under the skin, Blade runner, Orlando

По политическим взглядам довольно левый.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Поговорить за жизнь

маленькое фото пользователя Natalie8
маленькое фото пользователя Ev49
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

Общаться на практически любые темы

Откликнулось 14 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам