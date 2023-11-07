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Амстердам
Живу в Нидерландах, но родился и вырос в Питере, в эмиграции бывает не хватает общения, поэтому иногда ищу с кем поговорить
Амстердам
Профиль пользователя volvox
О себе
Живу в Нидерландах, но родился и вырос в Питере, в эмиграции бывает не хватает общения, поэтому иногда ищу с кем поговорить
Люблю северные страны и холодные места, бывал на Шпицбергене, в Исландии и Фарерских островах, в юности занимался туризмом, ходил в горные походы зимой и летом.
Музыки слушаю много разного, довольно много гиперпопа от лейбла PC Music, американских минималистов, пост панк, экспериментальную электронную и инструментальную музыку
Любимые фильмы: Вход в пустоту, Дитя человеческое, Under the skin, Blade runner, Orlando
По политическим взглядам довольно левый.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры
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