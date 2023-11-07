О себе

Живу в Нидерландах, но родился и вырос в Питере, в эмиграции бывает не хватает общения, поэтому иногда ищу с кем поговорить



Люблю северные страны и холодные места, бывал на Шпицбергене, в Исландии и Фарерских островах, в юности занимался туризмом, ходил в горные походы зимой и летом.



Музыки слушаю много разного, довольно много гиперпопа от лейбла PC Music, американских минималистов, пост панк, экспериментальную электронную и инструментальную музыку



Любимые фильмы: Вход в пустоту, Дитя человеческое, Under the skin, Blade runner, Orlando



По политическим взглядам довольно левый.